На Западе усомнились в адекватности Зеленского после ответа на предложение Путина

07.09.2025 | 18:07

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал отказ украинского президента Владимира Зеленского от встречи с главой России Владимиром Путиным в Москве.

Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.

«Зеленский отказывается ехать в Москву на встречу с президентом Путиным, но теперь предлагает Путину поехать в Киев, чтобы встретиться с ним. Он явно либо под кайфом, либо глуп. Скорее всего, и то и другое», — сделал вывод журналист.

Ранее президент Украины отклонил предложение российского лидера о встрече в Москве и позвал его в Киев.

Зеленский подчеркнул, что не может приехать в столицу РФ, пока Украина «каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам».