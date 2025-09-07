Минобороны прокомментировало ночную атаку по Украине

07.09.2025 | 18:32

Вооруженные силы Российской Федерации (РФ) ночью ударили авиацией и беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны (МО) России.

Комментируя ночную атаку, в ведомстве отметили, что удары были направлены на уничтожение объектов военно-промышленного комплекса Украины, а также мест сборки, хранения и запуска беспилотников, складов вооружения и военной техники, аэродромов противника.

Кроме того, в результате атаки были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

До этого сообщалось, что в ночь на 6 сентября над регионами России и Черным морем сбили 34 украинских беспилотника.

Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.