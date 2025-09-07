Сетевое издание|18+|Воскресенье|7 сен 2025|15:32
«Покровителя интернета» причислят к лику святых 7 сентября

Папа Римский Лев XIV причислит итальянского подростка Карло Акутиса, известного как «покровитель интернета», к лику святых. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По его данным, церемония канонизации пройдет на площади Святого Петра в Ватикане 7 сентября. Отмечается, что Акутис станет первым святым, жившим в эпоху интернета.

Baza добавила, что мать передала церкви личные вещи Акутиса после его кончины. В частности, в часовне в Риме оказались щепка от его кровати, часть свитера и простыни. Кроме того, в церкви разных стран отправили пряди волос подростка.

Причисление Акутиса к лику святых отложили из-за того, что не стало Папы Римского Франциска (имя при рождении — Хорхе Марио Бергольо). Обряд должен был состояться 27 апреля.

В мае 2024 года сообщалось, что подростка канонизируют. Папа Римский Франциск подтвердил второе чудо по исцелению людей, которое совершил Акутис.

Акутис родился в Лондоне в 1991 году. Из-за того, что он распространял идеи католической церкви в сети, его прозвали «Божьим инфлюэнсером» и «покровителем интернета». Также подростку приписывали два чуда, связанных с исцелением людей. В 2006 году в возрасте 15 лет Акутиса не стало. Его мощи выставили в церкви Санта-Мария-Маджоре в городе Ассизи в Италии.

