В стране и мире

Россиянам назвали необходимые для укрепления иммунитета осенью продукты

Тыквы, кабачки, яблоки и груши помогают укрепить иммунитет человека осенью перед приходом холодов, сообщила руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова. О подготовке организма к погодным изменениям специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«С наступлением осени организм сталкивается с тройной нагрузкой: сокращением светового дня, похолоданием и повышением риска сезонных заболеваний. Растительные продукты, богатые витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, помогают мягко перестроить работу всех систем и укрепить иммунитет перед холодами. Поэтому осенью особенно важно включить в рацион сезонные овощи и фрукты.

Тыквы, кабачки, морковь, свекла, яблоки и груши содержат именно те микроэлементы, которые необходимы нам в этот период. Они богаты витаминами А и С, калием и железом, что особенно важно для поддержания энергии и укрепления защитных сил организма», — объяснила эксперт.

Махова также посоветовала обратить особое внимание на продукты, богатые клетчаткой, в числе которых цельнозерновые крупы и бобовые культуры. Они помогают нормализовать пищеварение, отметила эксперт. Кроме того, по ее словам, они дают длительное чувство сытости и помогают поддерживать энергию в течение дня.

«Важную роль в осеннем рационе играют и растительные жиры. Орехи, семена льна, подсолнечника и тыквы, нерафинированные растительные масла содержат необходимые жирные кислоты, которые помогают сохранять эластичность кожи и волос, что особенно актуально при включении отопления и снижении влажности воздуха», — рассказала Махова.

Также специалист рекомендовала включить в свой рацион ферментированные растительные продукты для повышения защитных сил организма.

«Важно не торопиться с кардинальными переменами в питании, а постепенно внедрять разнообразные растительные компоненты. Такой подход к изменению рациона позволит организму адаптироваться к новым продуктам без лишнего стресса и напряжения», — сообщила она.

Ранее эксперт по оздоровлению, сексолог Лариса Никитина заявила, что секс помогает иммунитету защищать организм от инфекций. Правда, как подчеркнула специалист, оздоровительный эффект сохраняется максимум на сутки.

Источник — lenta.ru
Последние новости

