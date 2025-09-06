Названы входящие в стандарт русской кухни блюда

06.09.2025 | 15:28

В стандарт русской кухни войдет более 200 наименований блюд, включая традиционные и более сложные позиции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рабочей группы при Минпромторге, которая занимается подготовкой перечня.

«В первом приближении перечень блюд будет содержать не менее 250 наименований», - рассказали в пресс-службе Минпромторга.

Помимо более простых ухи, солянки и блинов туда войдут такие блюда как курник, говяжий рубец, визига и чиненые гусь и утка.

В ведомстве объяснили, что разработка стандарта необходима для популяризации блюд русской кухни. На данный момент 99 процентов заведений заявлены как кухни других стран или имеют смешанное меню.

Ранее бывший кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал, что в настоящее время в России наблюдается острая нехватка ресторанов с традиционной национальной кухней.