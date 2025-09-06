В стране и мире

Психиатр предупредил об опасном последствии ночных кошмаров

Ночные кошмары могут вызывать ускоренное старение организма, заявил, ссылаясь на результаты недавнего исследования, врач-психиатр медицинского центра «СМ-Клиника» Денис Исмаилов. Об опасном последствии страшных снов он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач уточнил, что ускоренное старение вызывают не сами сновидения: причиной становится сложный многоступенчатый ответ организма на сильный стресс, вызванный нарушением сна. При этом, как подчеркнул Исмаилов, иногда страшные сны могут быть симптомом других проблем со здоровьем, в том числе депрессии, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Кошмары могут быть следствием тревожных мыслей, возникающих в результате конфликтов, недопониманий и нервного перенапряжения в течение дня. Получается замкнутый круг: стресс вызывает пугающий сон, который, в свою очередь, сам по себе является сильным стрессовым фактором», - пояснил доктор.

Психиатр добавил, что кошмары, как и другие нарушения сна, могут приводить к серьезному ухудшению качества жизни и ощутимым проблемам со здоровьем. «Поэтому, хотя страшные сновидения и являются серьезным провокатором старения, их нельзя рассматривать в вакууме и подходить к их лечению изолированно», - заверил Исмаилов.

Ранее нутрициолог Кайла Кроули посоветовала отказаться от некоторых продуктов перед сном. По ее словам, жирная пища провоцирует изжогу, которая мешает спать.

Источник — lenta.ru
