Мужчина вернул себе потерянный 51 год назад кошелек

06.09.2025 | 15:29

В городе Гамильтон, Канада, рабочие нашли во время ремонта школы старый кошелек и вернули его владельцу. Об этом сообщает The Hamilton Spectator.

Строители сносили стены ванной комнаты в школе и наткнулись на бумажник. Изучив его содержимое, они поняли, что он принадлежит некому Тому Шопфу. В 1974 году он был учеником этой школы, тогда ему было 17 лет. Рабочие передали находку школьным смотрителям, и те решили разыскать выпускника.

67-летний Шопф рассказал, что сначала принял письмо о найденном кошельке за розыгрыш. Он даже не помнил, что потерял его 51 год назад. Тем не менее мужчина решил приехать в школу и узнать о находке подробнее. Это действительно оказался его бумажник. Денег внутри не было, зато он нашел старые водительские права, фотографии друзей и семьи, лотерейные билеты, проездной и билет на хоккейный матч.

Шопф предположил, что обронил кошелек в раздевалке. Другой ученик подобрал его, забрал все деньги и спрятал его в ванной комнате. По словам мужчины, он благодарен рабочим и школьным смотрителям, которые не выбросили кошелек, а решили вернуть его владельцу. «Это просто свидетельство того, что на свете все еще есть хорошие люди и добрые дела», - добавил Шопф.

Ранее сообщалось, что в штате Миссури, США, мужчина случайно наткнулся на чужое старое кольцо у себя в саду и вернул его владельцу. Тот потерял украшение 44 года назад в другом штате.