В стране и мире

Опасный вирус подкосил десятки российских туристов в Турции. Симптомы - сильная рвота и высокая температура

В августе 2025 года российские туристы в Турции массово пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio. У заразившихся наблюдается сильная рвота, слабость и высокая температура. Состояние многих удалось стабилизировать только капельницами в больницах.

Опасную инфекцию соотечественники подхватили на пляжах. Бактерия размножается в теплой и соленой воде и попадает в желудочно-кишечный тракт человека через моллюсков.

Одна из россиянок рассказала изданию, что они с мужем попали в больницу через несколько часов после купания в море. У обоих началась рвота, а температура поднялась до 38 градусов.

Туристы пожаловались, что в частных клиниках Алании большие очереди в отделениях скорой помощи. Кроме того, отравления фиксируют и на другом популярном турецком курорте - Белеке.

По словам отдыхающей отеля SY Hotels Belek, симптомы наблюдаются у большинства гостей. А в отеле Selectum Noa Belek целая семья обратилась за экстренной помощью из-за непрекращающейся рвоты.

В начале июня в турецком отеле зафиксировали вспышку вируса Коксаки

В начале июня сообщалось, что в турецком отеле Sunlight Resort на юге страны зафиксирована вспышка вируса Коксаки. Заболели как минимум 15 туристов из Москвы, включая детей. У всех наблюдались типичные симптомы: сыпь, рвота и диарея. По словам одной из отдыхающих, заболевших было много, особенно среди детей, но отель никак не уведомил гостей о ситуации. Российских туристов призывали не ехать в Турцию в разгар сезона из-за вспышки болезни.

Вирус Коксаки описан еще в конце 40-х годов XX века. Это энтеровирус, который часто называют кишечным гриппом. Заражение вирусом происходит различными путями: через воду и пищу, а также воздушно-капельным путем.

В Роспотребнадзоре заявляли, что в России не зарегистрировали случаев завоза опасного вируса Коксаки. Роспотребнадзор запросил информацию об эпидемиологической ситуации у Минздрава Турции. Специалисты договорились об оперативном обмене информацией и содействии в случае выявления инфекционных заболеваний у граждан Турции и России, которые находятся на турецкой территории.

В конце августа в России выявили первый завозной случай смертельно опасной лихорадки

В конце августа стало известно о выявлении первого в этом году завозного случая еще одного заболевания - лихорадки чикунгунья, смертельно опасной инфекции, которая передается при укусах комаров.

По информации ведомства, мужчина, у которого выявили случай лихорадки по прибытии в Москву, отдыхал на Шри-Ланке в течение 10 дней. Он обратился за медицинской помощью на следующий день после прилета, мужчину госпитализировали.

Врачи подозревали у москвича лихорадку денге, однако тест показал, что он заразился лихорадкой чикунгунья. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести. Позднее появились сведения, что в России выявили второй завозной случай этой лихорадки.

