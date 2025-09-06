Пациент российской больницы украл форму медсестры и замаскировался с одной целью

06.09.2025 | 12:05

В Бурятии пациент Гусиноозерской центральной районной больницы украл форму медработника с целью замаскироваться и сбежать из учреждения. Об этом сообщило региональное МВД на своем сайте.

Как установило ведомство, 46-летний мужчина сам обратился в больницу после того, как ударился головой в состоянии алкогольного опьянения.

Однако ночью он решил покинуть медучреждение, для чего забрал из шкафа медсестры спецодежду, переоделся и, притворившись сотрудником, вышел за территорию.

В результате мужчину задержали. Ущерб от кражи оценили в 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Архангельской области пациент избил врача-травматолога местной больницы. Как стало известно, мужчина зашел в кабинет медика, заблокировал выход и набросился на него, нанеся несколько ударов в область лица, плеча и головы.