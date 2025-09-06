В стране и мире

Развеян популярный миф об энергетиках

Эффект популярных среди офисных работников и геймеров энергетиков обманчив, заявила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. Об этом специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«В первые 30–60 минут действительно возникает прилив сил за счет выброса адреналина и дофамина. Однако затем наступает фаза истощения. Кофеин блокирует рецепторы, которые отвечают за чувство усталости. Через два-три часа накапливается усталость, падает концентрация, возможны тремор и раздражительность», - поделилась Лебедева.

При злоупотреблении (более двух банок подряд), по словам диетолога, мозг «перегружается», что приводит к заторможенности и ошибкам в работе.

«Чередуйте энергетики с водой. Не превышайте дозу - не более 200 миллиграммов кофеина за раз. Делайте перерывы в работе - даже 5 минут ходьбы восстановят кровоток лучше, чем новая доза стимулятора», - рекомендовала она.

Энергетики - это экстренная мера, а не замена здоровому сну и режиму. Частое употребление ведет к синдрому хронической усталости и снижению когнитивных функций. Бодрость ценой здоровья - плохая стратегия, подчеркнула специалист.

Ранее ортодонт Марьяна Барагунова развеяла миф, что сладкая пища разрушает зубы. По ее словам, сахар не разрушает зубную эмаль напрямую. Опасность, отметила она, возникает только тогда, когда сладкие остатки остаются на поверхности зубов и между ними и не вычищаются вовремя.

Источник — lenta.ru
