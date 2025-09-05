В России захотели увольнять за флирт с коллегами

В России захотели наказывать граждан за флирт с коллегами. С таким предложением выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, сообщает NEWS.ru.
По мнению депутата, который возглавляет общественное движение «Россия Православная», подобное должно расцениваться как совершение аморального поступка, порочащего репутацию организации.
В качестве санкций Иванов предложил сразу несколько вариантов.
«Это могут быть штрафы, выговоры или даже увольнение», - заявил он.
Ранее в России предложили штрафовать жителей за супружеские измены. Также была предложена санкция за нарушение - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей. Что именно будет считаться изменой и как предполагается доказывать факт супружеской неверности, автор инициативы не уточнил.
