В стране и мире

Россиянин вспомнил о сыне-бойце СВО спустя 40 лет перед его гробом и потребовал выплаты

Печать
Telegram

В Волгоградской области лишили выплат отца участника специальной военной операции (СВО) на Украине, который забыл о сыне на 40 лет и вспомнил только после его смерти. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов российского региона.

Как следует из материалов дела, родители бойца СВО состояли в зарегистрированном браке до 1982 года. После развода мать с двумя детьми стали проживать у ее родителей, а отец переехал и больше не виделся с сыном, не принимал участия в его воспитании.

Впервые отец появился только на церемонии прощания с сыном. При этом брать на себя часть расходов на ее проведение он отказался, но «гробовые» выплаты потребовал.

Дело дошло до суда, который лишил отца права на выплаты. Ответчик воспользовался правом на обжалование решения суда, но оно осталось без изменений.

Ранее в Удмуртии отца участника СВО лишили выплат из-за одной детали из его прошлого — он не платил алименты сыну и не участвовал в его воспитании.

Источник — lenta.ru
