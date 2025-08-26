Российский студент пошутил про чай и блокадный Ленинград и поплатился

26.08.2025 | 16:09

В Москве студент пошутил про чай и блокадный Ленинград и поплатился. Молодого человека обвинили в оправдании нацизма, об этом стало известно порталу Msk1.ru.

По сведениям российского издания, юноша опубликовал в TikTok ролик, в котором прозвучал оскорбительный комментарий. На пост 20-летнего горожанина обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она и обратилась в МВД.

Как выяснила Мизулина, молодой человек обучается в Российском государственном социальном университете (РГСУ). Хотя в его аккаунтах в соцсетях был указан Дальневосточный федеральный университет.

Бутырский районный суд Москвы наказал студента за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП), но как именно - не указано.

Ранее сообщалось, что в Тамбове студента приговорили к восьми годам колонии за подготовку теракта.

По данным следствия, юноша изучал в интернете специальные инструкции, видеозаписи и тематическую литературу о том, как изготовить взрывное устройство и взрывчатые вещества, а также проверял результат в безлюдных местах.