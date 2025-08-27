В стране и мире

Врачи предупредили о риске опасных инфекций из-за смартфона

Печать
Telegram

Врачи из американской организации Health Partners предупредили, что на смартфонах обитает множество микробов, которые могут привести к различным заболеваниям. Их слова передает издание Infobae.

Как пояснили медики, на смартфонах размножаются сотни видов бактерий, грибков и вирусов. Из-за этого у человека могут возникнуть гастроэнтерит, простуда, грипп, респираторно-синцитиальная инфекция и другие опасные заболевания, подчеркнули они.

Это не значит, что активные пользователи смартфонов точно заболеют, уточнили специалисты. Однако если после прикосновения к гаджетам они трогают лицо, нос или рот, то риск заражения существенно увеличивается.

В связи с этим эксперты порекомендовали раз в неделю дезинфицировать устройства с помощью салфеток из микрофибры и дистиллированной воды или спирта в концентрации не выше 70 процентов.

Ранее инфекционист Эдимилсон Миговски призвал отказаться от поцелуев умерших на похоронах. По его словам, микробный состав кожи человека после ухода из жизни существенно меняется.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте