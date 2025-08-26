Сетевое издание|18+|Вторник|26 авг 2025|18:36
В стране и мире

В России разрешили лишать водительских прав за пьяную езду на электросамокате

Верховный суд (ВС) России подтвердил, что за езду на электросамокате в нетрезвом виде можно лишиться водительского удостоверения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В постановлении ВС говорится о деле жителя Воронежской области. Гражданин в апреле 2024 года пьяный прокатился на электросамокате мощностью 0,6 кВт.

Суд решил, что подобное транспортное средство уже является мопедом, для управления которым нужны водительские права категории М.

Отмечается, что водители мопедов привлекаются к ответственности так же, как и водители автомобилей.

Ранее депутат Сергей Миронов заявил, что в России следует полностью запретить прокат электросамокатов, так как вождение неопытными пользователями создает прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Источник — lenta.ru
