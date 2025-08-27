В стране и мире

Раскрыто состояние альпинистки Наговициной по результатам видеосъемки с воздуха

Печать
Telegram

Госкомитет нацбезопасности Киргизии по результатам аэровидеосъемки не обнаружил признаков жизни альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой. Состояние россиянки раскрыл Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан», который ссылается на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что очередная поисково-спасательная операция с применением современных технологий была проведена в среду, 27 августа. Место, где находится Наговицина, снял с воздуха беспилотник, оснащенный высокоточным оборудованием.

«Несмотря на экстремальные погодные условия, в том числе сильные порывы ветра, удалось сделать кадры с применением тепловизора. Признаков жизни на месте нахождения альпинистки обнаружить не удалось», — пояснили в спецслужбе.

Ранее в МЧС Киргизии признали Наговицину, которая с 12 августа находится на высоте около 7,2 тысячи метров, без вести пропавшей. Это связано с тем, что констатировать жизнь или смерть россиянки никто не мог.

23 августа было объявлено о завершении операции по спасению альпинистки. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

Источник фото - pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте