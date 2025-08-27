Врач предупредил об опасности сухой лапши быстрого приготовления

27.08.2025 | 15:41

Врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев назвал причину летального исхода, произошедшего после употребления лапши быстрого приготовления. Об опасности этого продукта он рассказал в беседе с aif.ru.

Врач подчеркнул, что в лапше быстрого приготовления нет ингредиентов, способных нанести вред здоровью. Однако он предупредил, что есть лапшу в сухом виде небезопасно.

«Продукт может вызвать банальную механическую закупорку просвета кишечника, что и становится причиной смерти», - объяснил Калинчев.

Он добавил, что к такому же исходу может привести употребление любых неприготовленных круп и макарон. По его словам, дело в том, что без жидкости эти продукты разбухают и вызывают закупорку кишечника.

Ранее во вторник, 26 августа, сообщалось, что в Египте 13-летний подросток скончался после того, как съел три упаковки сухой лапши быстрого приготовления. Опасных веществ в продукции не обнаружили.