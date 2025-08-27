Россиянин провел неделю в море на бочке из-за ее содержимого

27.08.2025 | 15:26

Мужчина, уже неделю дрейфующий по Охотскому морю на бочке из-под солярки, пытался спасти топливо. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, трое россиян пытались пересечь на КамАЗе реку Тыль в Хабаровском крае, однако из-за прилива поднялся уровень воды и емкость с топливом начало уносить. Тогда 36-летний Валерий Сафронов прыгнул в воду, чтобы вернуть бочку, но его начало уносить потоком в море. Как утверждает канал, спутники мужчины не стали за ним нырять и дождались отлива на крыше грузовика.

Журналисты выяснили, что Сафронов живет в поселке Тором и работает в местной управляющей компании. У него двое сыновей в возрасте шести и восьми лет. В данный момент его поиски прекращены из-за погодных условий.

О том, что россиянин уже неделю дрейфует по Охотскому морю, стало известно 27 августа. Его точное местонахождение до сих пор не установлено.

