Россиянин отправился на отдых в Турцию и стал «заложником» местной больницы

Отдыхавший в Турции с семьей российский турист оказался в коме. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

57-летний житель Новосибирска Алексей отправился на отдых с женой на турецкий курорт около месяца назад. 28 июля у него лопнула аневризма, из-за чего произошло кровоизлияние в мозг. Благодаря страховке туроператора россиянину провели операцию в Анталье, после чего его погрузили в искусственную кому и назначили лечение.

Супруга Алексея рассказала, что мужчина уже месяц лежит в местной больнице. Врачи запретили транспортировать его, а вывести россиянина из комы, по их словам, невозможно. При этом семейный страховщик отказался оплачивать содержание больного в полном объеме, так как счел его случай заболеванием хронического типа.

«Госпиталь говорит, что это нехроническое заболевание, но "Росгосстрах" стоит на своем. Он сейчас как заложник в турецкой больнице», - рассказала женщина.

Россиянка призналась, что не знает, чем оплачивать внезапные расходы. В посольстве России в Турции ей предложили лишь продлить визу.

Ранее двух подростков нашли без признаков жизни после ужина в отеле турецкого города. Отца несовершеннолетних доставили в больницу в состоянии шока.

Источник — lenta.ru
