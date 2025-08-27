Россияне раскрыли способы снятия стресса после рабочего дня

27.08.2025 | 15:24

Большинство россиян - 89 процентов - испытывают стресс по окончании рабочего дня. Такие результаты показало исследование сервиса «Работа.ру» и социальной сети «Одноклассники», проведенное среди 3 200 пользователей сайта из всех регионов России. Результаты поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что 34 процента из числа сталкивающихся со стрессом после работы испытывают его ежедневно, 21 процент - несколько раз в неделю, а 9 процентов - несколько раз в месяц. Еще треть - 32 процента - отметили, что устают в периоды интенсивной работы. Очень редко испытывают стресс после работы лишь 4 процента.

Для восстановления сил после работы почти половина опрошенных - 47 процентов - смотрят видео, клипы или читают тексты в сети. Еще 37 процентов предпочитают заниматься любимым хобби, а 30 процентов - выбирают провести время с семьей. Для 15 процентов респондентов встречи с друзьями являются средством борьбы со стрессом. Столько же восстанавливаются в небольших путешествиях.

Наиболее популярным хобби для борьбы со стрессом после рабочего дня оказался спорт - такой вид деятельности предпочитает 41 процент респондентов. Также россиянам помогает расслабиться рукоделие (31 процент), музыка, вокал и танцы (25 процентов), кулинария (22 процента), рисование (21 процент), садоводство (14 процентов), ремонт и строительство (12 процентов), а также хобби, связанные с модой и красотой (8 процентов).

В свободное от работы время большинство россиян - 67 процентов - сидят в социальных сетях. При этом многие предпочитают обучающий контент: 32 процента читают материалы от блогеров-экспертов в своей области, а 17 процентов смотрят мастер-классы по интересующим их темам. Не менее популярны и развлекательные и информационные форматы: 31 процент респондентов смотрят интервью, 30 процентов играют в видеоигры, четверть - слушают подкасты. Еще 14 процентов пользователей выбирают онлайн-курсы. При этом каждый третий опрошенный отмечает, что эти способы помогают справиться со стрессом.

Ранее в другом опросе россияне назвали путешествия своим способом снять тревогу и стресс - такое мнение высказали 46 процентов опрошенных. 18 процентов респондентов заявили, что поездки всегда улучшают их эмоциональное состояние.