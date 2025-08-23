Сетевое издание|18+|Суббота|23 авг 2025|15:31
Число верящих синоптикам россиян подсчитали

Большинство россиян не верит прогнозам синоптиков. Репутацию метеопрогнозов среди населения выяснила редакция портала Погода Mail.

Согласно результатам опроса, с прогнозом погоды сверяется 92 процента россиян, однако всецело доверяют им только 2 процента из них. Те, кто воздерживается от просмотра прогнозов, объясняют свой выбор в том числе наличием уличного термометра (13 процентов) и привычкой оценивать погоду самостоятельно (26 процентов).

Низкий уровень доверия населения синоптикам подтвердил и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Доверие россиян сильно подорвано. Достаточно посмотреть отклики, которые оставляют читатели на публикациях в интернете», - констатировал метеоролог. Шувалов признает, что ошибки случаются, но точность прогнозов растет с каждым годом. «Недовольные всегда были, есть и будут (...) Никто и ни в какой области не может так точно предвидеть будущее, как синоптики», - резюмировал он. По его словам, чаще сбываются прогнозы, составленные на 3-5 дней - здесь вероятность составляет до 97 процентов. Прогнозы на 5-7 суток сбываются в 87-92 процентах случаев. Месячные прогнозы оправдываются лишь в 70 процентах случаев.

Доверяющие прогнозам предпочитают ограничиваться данными на один-два дня вперед - за такой вариант проголосовал 41 процент опрошенных. Прогнозам на неделю вперед верят 5 процентов участников исследования.

Среди тех, кто интересуется прогнозами погоды, ежедневно его смотрят 45 процентов респондентов, несколько раз за день - 34 процента, несколько раз в неделю - 10 процентов. Раз в неделю с синоптиками сверяется 2 процента опрошенных, а прямо перед выходом на улицу - 8 процентов. В большинстве случаев (68 процентов) информанты пользуются телефоном, специализированными сайтами - 54 процента. Слушают прогноз погоды по телевизору - 32 процента россиян, а по радио - 6 процентов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что не верит в метеозависимость. Он пояснил, что в медицине нет доказательств того, что человеческий организм реагирует на резкую перемену атмосферного давления.

Источник — lenta.ru
