В четырехдневной рабочей неделе увидели вред для экономики

Если Россия перейдет на четырехдневную рабочую неделю, то это может обернуться снижением темпов производства и уменьшением заработных плат. Об этом заявил профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС экономист Александр Щербаков. Его процитировала Общественная служба новостей.

Он убежден, что в настоящее время Россия не готова к масштабному переходу на четырехдневку, а если это случится, то принесет больше вреда, чем пользы. Свою точку зрения эксперт аргументировал тем, что РФ пока не вышла на такое производство продукции, когда может полностью удовлетворить свои потребности. Это означает, что нужно повышать объемы производства, что окажется сложной задачей в условиях сокращения рабочего времени. Иными словами, главное условие перехода на четырехдневную рабочую неделю — это повышение производительности труда.

«Если мы сможем производить тот же объем продукции такого же качества при меньших затратах рабочего времени, то сокращение будет весьма и весьма полезно и конструктивно: и для здоровья, и для отдыха, и для поддержания человеческого капитала в должном состоянии», — подчеркнул Щербаков.

Ранее на четырехдневную рабочую неделю перешел крупнейший в России производитель цемента. Аналогичные решения приняли еще несколько российских предприятий. Среди них Горьковский автозавод, «КамАЗ» и Ликинский автобусный завод.

В свою очередь, Банк России не увидел системных рисков в связи с введением временной четырехдневной рабочей недели на некоторых предприятиях страны.

Источник — lenta.ru
