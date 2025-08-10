Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 авг 2025|18:16
Появились снятые из космоса кадры извержения вулкана на Камчатке

«Роскосмос» показал снятые из космоса кадры извержения вулкана Ключевская Сопка на Камчатке. Снимки опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.

«Спутники "Роскосмоса" продолжают следить за извержением вулкана Ключевская Сопка», — говорится в публикации.

На кадрах видно дымовой шлейф, заполоняющий все снимки. На одном из них также указано местоположение термоточки.

Ключевская Сопка является одним из самых активных вулканов мира. Ее высота составляет 4,85 тысячи метров. Она находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Извержение началось 30 июля вскоре после землетрясения, обрушившегося на Камчатку.

Источник фото - t.me/roscosmos_gk.

Источник — lenta.ru
