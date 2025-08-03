Продавец киоска украл лотерейные билеты на сумму 200 тысяч рублей и ничего не выиграл

03.08.2025 | 16:13

На Кубани продавец киоска украл с работы более тысячи лотерейных билетов, надеясь на крупный выигрыш. Об этом сообщает УМВД Краснодарского края.

53-летний работник торговой точки в станице Павловской похитил более тысячи билетов моментальной лотереи на сумму свыше 200 тысяч рублей. В течение нескольких дней он тайно стирал на билетах защитный слой, надеясь на крупный выигрыш, но так ничего и не выиграл.

По словам заявителя, после резкого скачка продаж в одном из магазинов сотрудник перестал выходить на связь. При проверке и обнаружилась недостача.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее росгвардейцы задержали 31-летнего москвича, обокравшего супермаркет. По данным ведомства, мужчина решил подготовиться к свиданию. Для этого он пришел в магазин на Новоухтомском шоссе и украл четыре пачки презервативов, крем-стайлинг и шоколад.