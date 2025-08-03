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В стране и мире

Власти российского региона объявили о ЧС из-за мощных ливней

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В Туапсинском районе Краснодарского края введен муниципальный режим ЧС из-за непогоды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Он также отчитался о ситуации в регионе. По его ловам, в селе Дефановка подтоплено 25 домов, в Молдавановском — 9 домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий.

В школах в Новомихайловском и Джубга открыли пункты временного размещения. Последствия ливней устраняют экстренные и спасательные службы.

Как сообщалось ранее, из-за мощных ливней уровень реки Дефань в Туапсинском районе поднялся выше опасной отметки. В результате были затоплены десятки домовладений в трех населенных пунктах.

Как сообщали в МЧС, штормовое предупреждение было объявлено со 2 по 4 августа.

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Источник — lenta.ru
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