Новый афтершок произошел на Камчатке

03.08.2025 | 16:16

На Камчатке зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 6,8. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН в Telegram-канале.

Афтершок произошел в 8:37 по московскому времени в 279 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг, по данным специалистов, залегал на глубине 25,9 километра.

Толчки являются последствием землетрясения, которое случилось на Камчатке 30 июля. Его магнитуда достигала 8,8 — это самые мощные подземные толчки в регионе с 1952 года.

За землетрясением последовали четыре волны цунами. В результате в российских регионах была повреждена электропроводка, разрушены и подтоплены несколько зданий.

Ранее сообщалось, что 1 августа на Камчатке произошел мощный афтершок. Эпицентр события находился в 204 километрах от Петропавловска-Камчатского.