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В стране и мире

Женщина накопила две тонны мусора в своей квартире в хрущевке

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Жительница Подольска Московской области целиком заполнила свою квартиру в хрущевке мусором. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

57-метровая квартира на улице Чехова оказалась полностью забита старыми вещами — журналами, одеждой, игрушками и посудой, которые хозяйка собрала за 25 лет. Всего женщина накопила около двух тонн мусора. Соседи жалуются на невыносимый запах, распространяющийся по всему подъезду и двору, но повлиять на ситуацию не могут.

«Я сама решила убраться», — заявила жительница подмосковного города журналистам.

По ее словам, она выносит мусор из комнат уже несколько месяцев. Однако соседи считают, что процесс идет слишком медленно, и требуют привлечь специальные службы для быстрой очистки помещения. В управляющей компании им отказываются помогать — юридических оснований для принудительной уборки нет.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Уфы настолько сильно завалил квартиру мусором, что оказался вынужден заходить в нее через балкон. На записях, сделанных соседями, видно, как пожилой мужчина, живущий на втором этаже дома на улице Мубарякова, покидает квартиру через балкон, затем идет по газовой трубе до козырька подъезда и уже лишь потом спускается по лестнице.

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Источник — lenta.ru
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