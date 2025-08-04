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В стране и мире

Найден способ ослабить влияние предрасположенности к ожирению

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Люди с высокой наследственной склонностью к полноте могут снизить риск набора веса, если едят раньше в течение дня. Это показало исследование, опубликованное в журнале Obesity, в котором участвовали более 1100 человек с избыточной массой тела. Участники прошли курс диетического лечения и наблюдались в течение трех лет. Специалисты анализировали как генетические данные, так и режим питания, в частности — время основного приема пищи.

Выяснилось, что у людей с высоким генетическим риском ожирения (по полигенному индексу PRS-BMI) каждый час задержки с приемом пищи приводил к увеличению индекса массы тела (ИМТ) более чем на 2 кг/м². При этом те, кто ел раньше — ближе к полудню, — лучше сохраняли достигнутый вес после лечения. У людей с низким генетическим риском такая зависимость не наблюдалась.

Ученые подчеркивают, что именно у носителей «гена полноты» время приема пищи может существенно влиять на эффективность борьбы с лишним весом. Поздние обеды и ужины, особенно после 15–16 часов, могут снижать шансы на долгосрочный успех в контроле массы тела.

Авторы исследования считают, что корректировка времени еды — недорогой и простой способ персонализированного подхода к профилактике и лечению ожирения. Особенно он важен для людей с унаследованной склонностью к набору веса.

Ранее ученые связали ожирение с избытком олеиновой кислоты — компонента, содержащегося в оливковом масле. Она ускоряет образование жировых клеток и может способствовать накоплению лишнего веса.

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Источник — lenta.ru
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