В российском регионе ребенок попал в реанимацию после семейной фотосессии

04.08.2025 | 15:10

В поселке Жемчужина Ломоносовского района Ленобласти пятилетняя девочка попала в реанимацию в тяжелом состоянии после семейной фотосессии. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, в процессе фотосъемки 52-летний дедушка уронил внучку на пол. В результате девочку экстренно госпитализировали.

Медики диагностировали у нее тупую травму живота и разрыв селезенки.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку. Предварительно, семья полная, на учете не состоит.

Ранее в Оренбургской области подросток попал в реанимацию после того, как забрался на стоявший на железной дороге вагон и попытался сделать селфи.