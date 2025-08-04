Россиянка отказалась ставить надгробный памятник бойцу СВО по одной причине

04.08.2025 | 09:48

Жительница Бурятии отказалась ставить надгробный памятник брату-участнику специальной военной операции (СВО) по одной причине — из-за пасущегося на кладбище скота.

Об этом рассказала региональный омбудсмен Юлия Жамбалова, ее заявление опубликовано во «ВКонтакте».

Из слов уполномоченной по правам человека следует, что россиянка уже изготовила памятник бойцу, однако боится за его сохранность, так как территория кладбища не огорожена.

«Вопрос прокурор и глава района взяли на контроль, в ближайшее время примут меры к ограждению территории кладбища», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что власти российского населенного пункта отказались приводить в порядок кладбище с могилами бойцов СВО.