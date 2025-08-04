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В России призвали обратить внимание на соотношение мест в вузах для россиян и мигрантов

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В России призвали обратить внимание на соотношение мест в вузах для россиян и мигрантов. Депутат Госдумы Михаил Матвеев отметил, что число бюджетных мест для иностранцев в российских университетах постоянно увеличивается, его слова приводит НСН.

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике обратил внимание на уставные документы Евразийского экономического союза, согласно которым детям мигрантов в России гарантируется бесплатное образование.

«Это гарантия, которая дается для граждан других стран, и на мой взгляд, Россия ведет себя довольно удивительно в этих вопросах. Это касается и вузов, когда количество бюджетных мест для россиян невелико, а для иностранных студентов постоянно увеличивается. Мне кажется, что еще важно было бы на этот момент обратить внимание», — обозначил Матвеев.

Комментируя идею других депутатов Госдумы запретить детям мигрантов бесплатно учиться в школе с 1 по 11 класс, парламентарий отметил, что поддерживает инициативу, но сомневается в том, что ее примут. Он выразил мнение, что дети, которые не смогут учиться, «должны оставаться дома». «Не надо их привозить в Россию», — заключил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта о запрете мигрантам бесплатно учиться в российских школах. Инициатива также предполагает ограничение до трех числа попыток сдачи тестирования на знание русского языка для детей иностранцев.

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Источник — lenta.ru
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