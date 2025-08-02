В стране и мире

В России ответили на заявление Зеленского о готовности к переговорам на уровне лидеров

Печать
Telegram

Готовность президента Украины Владимира Зеленского к встрече на уровне лидеров не означает его готовность к обсуждению предложений со стороны России, считает первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.

Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление украинского лидера.

«Мы давно заявляем о своей готовности. Но готовность Зеленского к встрече не означает его готовность к обсуждению тех предложений, которые давали мы. Его заявление носит больше пиар характер. Нет пока конкретики для встречи на высшем уровне. Поэтому я думаю, что заявление Зеленского — это только заявление», — отметил Чепа.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина готова вести переговоры на уровне лидеров, чтобы установить долгосрочный мир. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о необходимости мира на Украине.

Зеленский подчеркнул, что в Киеве слышат слова российского руководства, надеясь, что они означают намерение закончить военный конфликт, а не выиграть время.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте