В Кремле ответили на вопрос об уходе Путина в отпуск

01.08.2025 | 11:11

Пост президента России не подразумевает возможности полноценного ухода в отпуск. Так на вопрос журналиста кремлевского пула Александра Юнашева ответил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова опубликованы в Telegram.

По словам представителя Кремля, у Путина «практически никогда» не бывает длительного отдыха, лишь изредка выдаются пара выходных.

«Полноценных выходных просто физически не может быть», - Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске для одной категории россиян — родители, вдовы и дети не вернувшихся с фронта бойцов будут иметь право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы.

Его длительность составит до 14 дней.