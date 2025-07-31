Нанявшая киллера для 12-летней дочери россиянка захотела оправдаться

31.07.2025 | 13:04

В Челябинской области направили в суд дело женщины, нанявшей киллера для дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статьям 33, 30, 105 («Организация приготовления убийства малолетнего по найму») УК РФ.

По данным следствия, 46-летняя жительница поселка Измайловский, вечером 16 апреля она пригласила в гости нового знакомого и пожаловалась на плохое поведение 12-летней дочери. Затем она попросила его утопить школьницу в реке Большая Караганка и предложила за это 100 тысяч рублей. Мужчина спрятал девочку у себя дома и рассказал о намерениях женщины полиции.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в преступлении она не признает и просит рассмотреть дело с участием присяжных. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянка наняла киллера для бывшего мужа из-за разногласий по ребенку.