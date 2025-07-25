Обрушившиеся 10 этажей российской многоэтажки сняли на видео

25.07.2025 | 12:19

Обрушившиеся 10 этажей многоэтажки в Саратове сняли на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале 112.

На кадрах видно, что наиболее пострадали от взрыва пять верхних этажей дома в российском городе. Несколько квартир на нижних этажах уцелели.

Однако взрывная волна прошла с 10-го по первый этаж, обрушив часть здания. Возле дома лежит груда обломков.

По данным канала, есть угроза дальнейшего обрушения. Жителей соседних подъездов также эвакуируют.

О происшествии в многоэтажке стало известно днем в пятницу, 25 июля. По некоторым данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа. Предварительно, не выжили три человека. Под завалами также могут находиться люди, среди которых прохожие.