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Россиянка наняла киллера для бывшего мужа из-за разногласий по ребенку

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В Свердловской области осудят женщину, заказавшую киллеру бывшего мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Она обвиняется по статье 30, 33, 105 («Организация приготовления к убийству по найму») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемая из-за личной неприязни к мужу и разногласий по поводу его общения с ребенком решила расправиться с ним. Для этого она подыскала предполагаемого исполнителя и предложила ему 300 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Мужчина якобы согласился и женщина перевела ему деньги, а после предоставила полную информацию о бывшем муже. В ходе дальнейшего общения с нанятым исполнителем она попросила в качестве доказательств не предоставлять фото, так как она впечатлительная. А доказательством будет то, что он не придет встречать ребенка со школы, как делает каждый понедельник.

Реализовать свой преступный умысел фигурантка не смогла. Нанятый ей мужчина все сообщил бывшему мужу, который сразу обратился в полицию.

В ходе следственно-оперативных действий женщину задержали, затем суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи провели комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств преступления, а также осмотр места происшествия, очные ставки и провели лингвистическую экспертизу.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с соседкой по участку из-за ее просьбы.

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Источник — lenta.ru
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