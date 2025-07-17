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Мошенники начали использовать мусорные площадки для обмана россиян

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В Екатеринбурге мошенники начали использовать мусорные площадки для обмана жителей.

Злоумышленники стали предлагать россиянам создать новую инфраструктуру для отходов во дворах, предупреждает ЕАН со ссылкой на один из коммунальных чатов.

Сотрудники ТСЖ рассказали, что аферисты обзванивают по WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) жителей квартир и рассказывают им, что в скором времени планируют установить рядом с домом новую контейнерную площадку. Она будет огорожена, а для входа на территорию потребуется ключ.

«И спрашивают, сколько ключей необходимо на квартиру. Видимо, следующим этапом хотят получить код для их "программирования". Итак, все это - вранье», - подчеркнули коммунальщики.

Ранее россиянам раскрыли признаки мошенничества при аренде квартиры. Так, недобросовестные владельцы жилья обычно составляют объявления с размытыми формулировками и требуют предоплату.

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Источник — lenta.ru
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