Домохозяек призвали срочно помыть одну вещь

17.07.2025 | 15:14

Раковина является одним из самых грязных мест на кухне, рассказала «Вечерней Москве» специалист одной из столичных клининговых фирм Ольга Малашкова.

Она срочно призвала домохозяек мыть это место несколько раз в день. Эксперт объяснила, что раковина является благоприятной средой для размножения бактерий - кишечной палочки, листерий, сальмонелл и прочих.

Малашкова также рассказала, что большинство даже самых щепетильных хозяек забывает об этом и при мытье овощей и фруктов высыпает продукты в раковину, чего ни в коем случае делать нельзя. Она рекомендовала мыть раковину несколько раз в день средствами, дезинфицирующими поверхность, а после тщательно ополаскивать.

Опасна также губка для мытья посуды - она впитывает в себя плесень и вредоносные микроорганизмы, от которых не спасает даже промывание в кипяченой воде. Специалист рекомендовала менять губки для мытья посуды раз в неделю или чаще.

Вытяжку также следует мыть почаще, поскольку этот предмет вбирает все пары, жировые отложения и неприятные запахи, отметила специалист.

Ранее домохозяйкам рассказали, что плесень чаще всего встречается в ванных комнатах, подвалах, на кухне, на чердаках, на окнах и стенах, а также на мебели и коврах.