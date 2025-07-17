В российском регионе члены ОПГ вымогали выплаты у участников СВО

17.07.2025 | 20:03

В Тверской области задержали членов ОПГ, вымогавших выплаты у участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно:Тверь».

По данным канала, участники преступной группировки выслеживали одиноких мужчин, после чего начинали угрожать им. Они предъявляли им обвинения в преступлениях, которых не было, а также содержали пострадавших в закрытых помещениях, где издевались над ними и спаивали.

Члены группировки принуждали мужчин подписывать контракты на службу, после чего похищали выплаты военнослужащих, отбирая у них банковские карты.

Силовики задержали подозреваемых в Торжокском районе.

Ранее сообщалось, что россиянка прошлась по магазинам с картой спящего бойца СВО.