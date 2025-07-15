Во «Вкусно - и точка» прокомментировали видео с плюющим в бургер сотрудником

15.07.2025 | 13:40

Плюнувший в бургер посетителя сотрудник «Вкусно - и точка» больше не работает на предприятии, сообщили в пресс-службе компании. Так собеседник «Ленты.ру» прокомментировал опубликованное в сети видео, на котором работник сети из Каменска-Шахтинского плюет в еду.

«Сотрудник, заснятый на видео, больше не работает на предприятии «Вкусно - и точка». Его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании», - заявили в пресс-службе.

Также собеседник «Ленты.ру» сообщил, что в компании признательны гостю, который записал и опубликовал видео, за то, что он не оставил данный случай без внимания.

«Поскольку нам очень важны доверие гостей и их обратная связь. Компания примет дополнительные меры для того, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем, и усилит контроль со стороны менеджеров во всех предприятиях сети», - заключили во «Вкусно - и точка».

Ранее Telegram-канал «Двач» опубликовал видео, на котором сотрудник «Вкусно - и точка» плюет в бургеры клиентов. Отмечается, что случай произошел в Каменске-Шахтинском (Ростовская область).

19 июня сообщалось, что в сети «Вкусно - и точка» может появиться постное и халяльное меню. Об этом заявил генеральный директор компании Олег Пароев.