В стране и мире

В России захотели повысить транспортный налог на некоторые автомобили

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) пообещала разработать до конца июля законопроект об увеличении транспортного налога на автомобили старше 15 лет с момента выпуска. Об этом сообщило Autonews.

По его словам, в законе будут сформулированы такие базовые понятия, как «автомобиль», «дилер», «автопроизводитель» и «дистрибьютор». Кроме того, там пропишут, какими должны быть обслуживание и срок использования машины.

В ассоциации убеждены, что следует стимулировать россиян избавляться от старых машин, выработавших свой ресурс. Поэтому законопроект будет предусматривать введение повышенного налога на транспортные средства, которым больше 15 лет с момента выпуска, а также обязательного техосмотра два раза в год.

Как отметили в РОАД, их сильно беспокоит старение российского автопарка: почти 40 миллионов автомобилей разменяли второй десяток. Между тем для обновления автопарка нужно ежегодно продавать по три миллиона новых автомобилей на протяжении ближайших десяти лет.

Ранее сообщалось, что в одном из российских городов захотели ввести новый налог для операторов такси, доставки и каршеринга, обосновав это растущей нагрузкой на городскую дорожную сеть.

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Источник — lenta.ru
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