Россиянин оглох после купания в реке

15.07.2025 | 13:29

Житель Томска оглох после купания в местном водоеме. Он получил заражение опасной бактерией, пишет Shot в своем Telegram.

По данным канала, 35-летний россиянин отдыхал на пляже в регионе, в месте, где купание в реке разрешено. После купания у мужчины начало «стрелять» в ухе, образовалась гематома и поднялась высокая температура, сбить которую не удавалась в течение 10 дней.

Позднее выяснилось, что россиянин получил заражение синегнойной палочкой, которая поражает различные органы. В его случае инфекция спровоцировала развитие отита: у мужчины почти две недели не слышало левое ухо, а из-за отека челюсти он не мог жевать.

Сейчас россиянин восстанавливается после длительного лечения. Врачи запретили ему купаться, посещать баню и заниматься спортом до конца лета.

Ранее сообщалось, что в Москве у пенсионерки после укуса комара появилась киста, вызванная заражением паразитами. Хирург экстренно удалил новообразование.