Сетевое издание|18+|Вторник|15 июл 2025|18:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянин оглох после купания в реке

Печать
Telegram

Житель Томска оглох после купания в местном водоеме. Он получил заражение опасной бактерией, пишет Shot в своем Telegram.

По данным канала, 35-летний россиянин отдыхал на пляже в регионе, в месте, где купание в реке разрешено. После купания у мужчины начало «стрелять» в ухе, образовалась гематома и поднялась высокая температура, сбить которую не удавалась в течение 10 дней.

Позднее выяснилось, что россиянин получил заражение синегнойной палочкой, которая поражает различные органы. В его случае инфекция спровоцировала развитие отита: у мужчины почти две недели не слышало левое ухо, а из-за отека челюсти он не мог жевать.

Сейчас россиянин восстанавливается после длительного лечения. Врачи запретили ему купаться, посещать баню и заниматься спортом до конца лета.

Ранее сообщалось, что в Москве у пенсионерки после укуса комара появилась киста, вызванная заражением паразитами. Хирург экстренно удалил новообразование.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте