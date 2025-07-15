Сетевое издание|18+|Вторник|15 июл 2025|13:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Названы простые способы избавиться от чрезмерной потливости

Печать
Telegram

Фармацевт Аббас Канани и персональный тренер Том Пенн назвали неочевидные способы избавиться от чрезмерной потливости. Их советы приводит The Sun.

В первую очередь Канани посоветовал изменить питание и убрать из рациона богатые жирами продукты, специи и кофеин, которые усиливают потоотделение. Пенн добавил, что в жару следует пить много воды. Он объяснил, что обезвоживание усиливает потоотделение, так как организму приходится тратить больше усилий для охлаждения кожи.

Желающим меньше потеть фармацевт дал и другие простые рекомендации: хорошо высыпаться, меньше нервничать и бросить курить. Кроме того, он призвал носить просторную одежду из натуральных материалов.

Тренер же отметил, что уменьшить потоотделение можно, если наносить антиперспирант не утром, а перед сном. Он пояснил, что веществам требуется несколько часов, чтобы начать действовать в полную силу. Кроме того, Пенн указал, что некоторым людям помогают народные методы. К примеру, он предложил смазать проблемные зоны яблочным уксусом.

Ранее врач-инфекционист Владимир Неронов рассказал, какие болезни могут передаваться через рукопожатие. По его словам, руки могут стать причиной заражения ОРВИ, кишечными инфекциями и гепатитом А.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте