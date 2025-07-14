Сетевое издание|18+|Понедельник|14 июл 2025|16:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Мужчина купил матери гроб с целью продлить ей жизнь

Печать
Telegram

В Китае сын устроил необычный обряд долголетия для своей пожилой матери и усадил ее в гроб. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина купил гроб для 70-летней матери. Затем он нанял 16 носильщиков, чтобы те пронесли ее в гробу по улице. Видео с пожилой женщиной, которая едет в гробу с зонтиком и веером в руках, стало вирусным в соцсетях.

«Это проявление сыновней почтительности и древняя сельская традиция», — объяснил местный житель Тан. Ритуал с оркестром и подношениями обошелся семье в 20 тысяч юаней (230 тысяч рублей).

В китайской культуре гроб («гуаньцай») считается символом удачи, так как созвучен словам «богатство» и «долголетие». Подобные «пробные похороны» для живых пожилых людей проводятся, чтобы продлить им жизнь.

«Обычно гроб готовят заранее, когда человеку исполняется 70 лет, но такие пышные церемонии сейчас редкость», — отметил Тан. 16 носильщиков символизируют «Восемь великих ваджр» — персонажей буддийской мифологии.

Ранее сообщалось, что таец вернулся домой с заработков и попал на собственные похороны. Ошибка произошла из-за полицейских, которые приняли за него другого человека.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте