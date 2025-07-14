Мужчина купил матери гроб с целью продлить ей жизнь

14.07.2025 | 13:19

В Китае сын устроил необычный обряд долголетия для своей пожилой матери и усадил ее в гроб. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина купил гроб для 70-летней матери. Затем он нанял 16 носильщиков, чтобы те пронесли ее в гробу по улице. Видео с пожилой женщиной, которая едет в гробу с зонтиком и веером в руках, стало вирусным в соцсетях.

«Это проявление сыновней почтительности и древняя сельская традиция», — объяснил местный житель Тан. Ритуал с оркестром и подношениями обошелся семье в 20 тысяч юаней (230 тысяч рублей).

В китайской культуре гроб («гуаньцай») считается символом удачи, так как созвучен словам «богатство» и «долголетие». Подобные «пробные похороны» для живых пожилых людей проводятся, чтобы продлить им жизнь.

«Обычно гроб готовят заранее, когда человеку исполняется 70 лет, но такие пышные церемонии сейчас редкость», — отметил Тан. 16 носильщиков символизируют «Восемь великих ваджр» — персонажей буддийской мифологии.

Ранее сообщалось, что таец вернулся домой с заработков и попал на собственные похороны. Ошибка произошла из-за полицейских, которые приняли за него другого человека.