Синоптики объявили сезон дождей в России

26.06.2025 | 16:01

На Русской равнине установился сезон дождей, объявили синоптики Гидрометцентра.

В четверг, 26 июня, дожди и грозы ожидаются в Центральном федеральном округе, Черноземье накроют обильные осадки с порывистым ветром.

В Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Рязанской, Воронежской и Белгородской областях пройдет сильный дождь, прогремят грозы, ветер усилится до 15-20 метров в секунду, в Воронежской и Белгородской областях ожидается град, ветер достигнет скорости 23 метра в секунду.

Затем центр циклона сместится в Поволжье, где ожидаются кратковременные грозовые дожди различной интенсивности. В пятницу и субботу, 27 и 28 июня, грозовые дожди ожидаются в Коми.

Ранее кратковременные дожди в выходные, 28 и 29 июня, предсказала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин же пообещал москвичам сухую погоду без дождей.