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В стране и мире

Москвичка убиралась в шкафу и была ужалена скорпионом

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В Москве женщину ужалил скорпион во время уборки шкафа. Предположительно, он случайно был завезен в столицу из Крыма. Об этом стало известно городскому Депздраву.

Членистоногое вонзило жало в указательный палец жительницы Москвы, она почувствовала недомогание, сильную боль и вызвала бригаду медиков. В центре токсикологии Института Склифосовского ей оказали всю необходимую помощь.

Чтобы врачи убедились, какой скорпион стал причиной госпитализации, пациентка привезла его с собой. Медики предположили, что скорпион - «выходец» из Крыма и попал в Москву случайно, вместе с продуктами или одеждой.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области двое подростков попали в реанимацию, их укусили змеи.

Еще раньше в Санкт-Петербурге 13-летнюю школьницу ужалил скорпион.

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Источник — lenta.ru
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