В России захотели устраивать ветеранов СВО охранниками в школы

25.06.2025 | 13:24

В Удмуртии захотели устраивать ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине охранниками в школы.

О прозвучавшем на встрече с региональным уполномоченным по правам предпринимателей и руководителями охранных структур предложении рассказал депутат Госдумы Олег Гарин в своем Telegram.

Для охранных организаций, которые принимали бы на работу участников СВО, предложили ввести льготы, в том числе налоговые.

По словам парламентария, реализация такой инициативы могла бы повысить безопасность в образовательных учреждениях, а также обеспечить рабочими местами в охранных структурах ветеранов спецоперации.

Ранее Минпросвещения захотело привлекать участников СВО для проведения уроков в школах. Речь шла об обучении основам безопасности и защиты Родины.