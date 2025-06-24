Иран подтвердил перемирие с Израилем

24.06.2025 | 12:44

Тегеран подтверждает перемирие с Израилем. Об этом заявил Высший совет национальной безопасности Ирана, сообщает IRIB.

«Заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности о прекращении огня с сионистским врагом [Израилем] и его злых союзников, противников гордого и стойкого народа Ирана», - говорится в заявлении.

В иранском Совбезе также отметили, что Тегеран готов решительно ответить на любую последующую агрессию в случае нарушения перемирия.

Ранее Иран заявил о прекращении огня с Израилем.

По данным высокопоставленного чиновника Белого дома, Израиль согласился на перемирие при условии, что Исламская Республика прекратит атаки, на что и согласился Тегеран.