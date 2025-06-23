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В стране и мире

В Москве выходили самого маленького младенца ростом 22 сантиметра

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В Москве младенца, родившегося с весом 415 граммов, выписали из перинатального центра городской клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Л.А. Ворохобова. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мать юного пациента поступила в больницу с патологией. Консилиум врачей решил сделать ей кесарево сечения. В результате операции на свет появился ребенок ростом 22 сантиметра. Его поместили в высокотехнологичный бокс для новорожденных и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачам удалось выходить младенца. В течение трех месяцев они следили за его дыханием и питанием, поддерживали необходимую температуру тела, а также проводили терапию. В частности, ребенок прошел лечение от инфекционных заболеваний, пневмонии и легочной дисплазии. Все это время врачам помогала новоиспеченная мать.

Когда ребенок начал дышать самостоятельно, его перевели в палату к матери. Спустя два месяца он прошел контрольное обследование. По его итогам новорожденного выписали из больницы с весом 3200 граммов. «На сегодняшний день это самый маленький новорожденный, выхоженный в перинатальном центре 67-й больницы», — отметила Ракова.

Ранее сообщалось, что самую маленькую девочку в истории московского здравоохранения выписали из больницы. Она родилась на три месяца раньше положенного срока, поэтому ее вес составлял всего 400 граммов.

Источник фото - pxhere.com.

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Источник — lenta.ru
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