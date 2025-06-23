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В стране и мире

Школьница выпила 20 таблеток слабительного и попала в больницу

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В Москве шестиклассницу госпитализировали после того, как она выпила слабительное для похудения. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным источника канала, 13-летняя школьница прочитала в сети сообщения о том, что при помощи слабительного можно похудеть. После этого девочка решила выпить сразу 20 таблеток.

После употребления слабительное сразу же начало действовать, школьнице стало плохо. Ее экстренно доставили в одну из клиник Москвы.

Уточняется, что сейчас девочка чувствует себя хорошо.

Ранее хирург и эндоскопист больницы имени Подгорбунского в Кемерово спасли жизнь пациенту, проглотившему инструмент в кресле стоматолога. Металлический болт размером около трех сантиметров не выходил естественным путем, после чего мужчина решил обратиться к врачам.

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Источник — lenta.ru
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